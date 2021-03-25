台東市汽車不明原因自燃 火勢猛烈波及一旁空地 11:392021/03/25 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東市志航路一段一處工地內25日11點發生汽車火警。(蔡旻妤攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市汽車不明原因自燃 訂閱影音： 中時新聞網 台東市志航路一段一處工地內25日11點發生汽車火警，現場1輛驕車無故起火，火勢延燒迅速並波及一旁空地，由於空地雜草叢生，民眾見到濃煙趕緊報案。由於起火車輛旁還有1輛工地怪手，駕駛趕緊冒險將怪手移開，避免火勢延燒。 據了解，消防隊趕抵現場後已迅速將火勢控制，所幸車內無人，至於車主和起火原因，正由警消調查中。 左鎮化石園區消防演練 搶救珍貴化石超逼真 美科羅拉多超市槍擊案 至少10死 (中時 ) #台東市 #現場 #火勢延燒 #趕緊 #怪手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 麥寮六輕工業區南亞異壬醇廠起火 火勢已控制 21:032021/03/24 社會 台東新蘭漁港驚見死亡弗氏海豚 海巡協助送回研究 17:142021/03/24 寶島 職場》疫難擋獎金誘新血 房市車市大舉買馬招兵 17:172021/03/24 生活 7場次「台東最美星空音樂會」即將引爆 15:552021/03/24 寶島 好市多停車場爆滿賣場竟沒人 真相曝光網友笑：尷尬了 10:462021/03/25 生活 羅曼菲逝世15年 宜蘭市獻舞致意 12:392021/03/24 寶島 高雄神農市集本周末登場 購物集點送鳳梨 22:532021/03/24 寶島 2婦年逾半百打架 一路從家門扭打至馬路 10:502021/03/25 社會 好市多夯品回來了！人夫苦等1年超感動 網驚：必購品 08:412021/03/25 生活 羅曼菲日 宜市以舞追思 04:102021/03/25 焦點要聞 《匯市》股匯雙殺 台幣貶破28.5元 12:332021/03/24 財經 社會熱門新聞 砸65萬娶到落跑妻 新娘厭世臉爆紅 婚紗照曝光是正妹 - 社會 男邀女友及女兒同居 盜攝如廁出浴片自賞下場曝光 - 社會 台南佳里兇殺 恐怖情人闖女友家狂砍母親與祖母一死一傷 - 社會 唱到一半音響冒恐怖白煙 中壢錢櫃遭歌友控：處理態度差 - 社會 屏東電子遊藝場掛羊頭賣狗肉 警抄40台賭博電玩 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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