台東市汽車不明原因自燃

台東市志航路一段一處工地內25日11點發生汽車火警，現場1輛驕車無故起火，火勢延燒迅速並波及一旁空地，由於空地雜草叢生，民眾見到濃煙趕緊報案。由於起火車輛旁還有1輛工地怪手，駕駛趕緊冒險將怪手移開，避免火勢延燒。

據了解，消防隊趕抵現場後已迅速將火勢控制，所幸車內無人，至於車主和起火原因，正由警消調查中。

(中時 )