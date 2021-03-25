台灣西部水情吃緊，經濟部昨宣布，台中、苗栗自4月6日起「供五停二」。國民黨今天質疑，蔡政府編列大筆前瞻基礎建設預算，卻未解決缺水問題，且全國整體水庫淤積率仍高達29.59％，與2015年6月的28％相比，竟不降反升，痛批蔡英文總統近來如同神隱，僅透過「臉書治水」，卻挺瑤、看展、吃餅乾，未重視缺水問題。

面對嚴重缺水問題，文傳會主委王育敏今天表示，行政院前瞻建設中的「水環境建設」，預計8年投資2508億，其中2017年至2021年投入1100億，期望營造不缺水、喝好水、不淹水及親近水的優質水環境，也要增加常態供水每天100萬噸、備援供水及調度能力每日200萬噸、改善無自來水用水戶9萬戶。

王育敏質疑，然而預算已經執行了一半，迄今的台灣依然必須面對缺水的窘境，至今沒看到經濟部明確回答目標達成率，試問蔡英文總統、行政院長蘇貞昌滿意這樣的成效嗎？執行不力的責任，難道不需要有人扛起嗎？

王育敏還點出蔡英文為了編列前瞻預算，2017年6月9日曾親身視察白河水庫，說「台灣沒有太多適合的空間，可以興建新的水庫。未來將透過前瞻基礎建設，挹注足夠的經費，來改善重要水庫的淤積問題，並加強水庫集水區的保育」。

話鋒一轉，王育敏痛批，但從水利署數據顯示，截至2020年8月止，全國整體水庫淤積率仍高達29.59％，與2015年6月全國總水庫淤積率28％相比，不降反升，顯而易見地，蔡政府清淤成效與效率不僅沒有進展，反而倒退，蔡政府花人民納稅錢如「流水」，卻不能幫人民「留水」，全台水庫清淤不力，難道蔡政府不需要負起責任、向人民做清楚的交代嗎？

「蔡英文神隱，挺瑤、看展就是不重視水情問題」，文傳會副主委王鴻薇說，早在去年8月就浮現水情吃緊警訊，直到經濟部提出台中、苗栗「供五停二」，蔡英文才在臉書關心水情，要人民節約用水，然而細看這篇貼文的照片都是背景圖，凸顯蔡英文長達半年來都未親身視察水情，卻公開挺綠委吳思瑤下達「愛瑤令」、看展、參觀廠商吃餅乾。

王鴻薇表示，歷任總統面對水情吃緊均站上第一線，比如2005年前總統陳水扁率時任閣揆謝長廷視察水庫、前總統馬英九2015年視察石門、寶山水庫等，過去有「大禹治水過家門而不入」，嘲諷蔡英文則是「臉書治水」。

(中時 )