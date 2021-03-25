長榮貨輪癱瘓運河，嚴重影響許多貨物運輸，繼國際油價受影響大漲之後，現在傳出全球最大紙漿供應國巴西的紙漿運輸可能也受到影響，恐將衝擊衛生紙出貨，是否會影響市場價格也備受矚目。

長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）23日在蘇伊士運河朝北航行時，疑似遭遇瞬間強風吹襲，意外擱淺，造成運河雙向交通大堵塞，各界高度關切對國際油價以及全球物流的影響，長賜號卡運河意外後，已引發投資人擔憂全球原油運輸受衝擊，紐約油價一度反彈1%。

外媒報導，巴西的紙漿大廠Suzano表示，因為運河運輸受阻，可能使得衛生紙原料紙漿的出貨受到延誤，萬一生產商沒有足夠的庫存，在他們出貨進度又受到影響的情況下，恐將造成衛生紙製造業者供給出現問題。

連接地中海和紅海的蘇伊士運河是歐洲與亞洲之間最短的水路，船隻不必繞過非洲南端的好望角，也是遠東至歐洲線貨櫃輪、油輪、散裝貨輪的必經航道。

(中時新聞網)