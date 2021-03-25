AZ疫苗22日開打，昨日北部某醫學中心1名護理師在接種後立即出現過敏反應，全身起疹又心悸。對於開打3天就出現1人急性過敏，醫師表示，急性過敏反應發生率約百萬分之1，首批11.7萬劑應不會有案例，但也有可能剛開始，後面就沒有，必須繼續追蹤。

北部某醫學中心有一名40多歲護理師，24日上午施打後5分鐘發生心悸、皮疹的急性過敏反應，醫師立即給予氣管擴張劑，緊急搶救，生命跡象穩定後，將該個案送進加護病房觀察。亞東醫院今（25日）發聲明證實，昨（24日）確實發生一起「過敏反應事件」，一名護理同仁於上午施打AZ疫苗5分鐘後發生心悸、皮疹等急性過敏反應，但血壓一直維持在170毫米汞柱，並無休克。

亞東醫院指出，當時在30分鐘的觀察期間，現場同仁即給予類固醇與抗組織胺處理，並依院內同仁接種疫苗緊急事件處理流程，高規格收治至5C（加護病房）觀察。這位同仁於觀察一天後，在今日上午(25日)安然出院。

林口長庚醫院副院長邱政洵（左）。（林周義攝）

衛福部次長石崇良也表示，確實有名護理師接種疫苗後出現過敏反應，因不知接下來會有多嚴重，院方為慎重起見就先收治於加護病房觀察，後續的狀況都還好，生命徵象穩定，目前已離開加護病房，初步研判不屬於嚴重不良反應。

石崇良表示，周一開打AZ疫苗至昨日晚間已有約4000名醫護人員接種，其中出現輕微不良反應有7人，，目前依接種流程就是施打後要留院觀察30分鐘，沒有問題再離開，務必做最好的防護，但任何藥物（疫苗）都有副作用，因此必須在利弊之間做一個權衡。

(中時 )