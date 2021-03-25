H&M昨（24日）於微博發表最新聲明，指出棉花皆透過第三方採購。（翻攝H&M中國微博）

瑞典快時尚品牌H&M，去年曾在官網發表聲明，表示將不會採用來自新疆的產品或原材料，也不會與當地任何服裝工廠合作，而這則聲明昨（24日）又被重新翻出，引發大陸網友抵制浪潮，H&M中國微博平台等也遭留言罵爆，使在地電商平台下架H&M商品，中共共青團並威嚇：「新疆棉花不吃這一套」。

此外，原是H&M品牌大中華區男裝代言人的大陸演員黃軒，也宣布與H&M已無合作，強調黃軒「堅決反對任何形式企圖對國家及人權進行抹黑造謠的行為」，切割與品牌的關聯。

而H&M昨（24日）再度於微博發表新聲明，表示：「H&M集團一貫秉持公開透明的原則管理我們的全球供應鏈，確保全球範圍內的供應商遵守我們的可持續發展承諾如《經合組織負責任的商業行為準則》(OECD Guidelines for Responsible Business Conduct)，並不代表任何政治立場。H&M集團通過全球認證的第三方來採購更可持續的棉花，目的是支持世界各地的棉農採取更可持續的種植方式來種植棉花。H&M集團並不直接從任何供應商處採購棉花。H&M 集團一如既往地尊重中國消費者，我們致力於在中國的長期投入與發展，目前在中國與超過350家生產廠商合作，為中國及全球消費者提供符合可持續發展原則的服飾產品。」

(中時 )