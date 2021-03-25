悠遊卡支援小額消費滿11周年，為了回饋長期以來支持悠遊卡的粉絲，悠遊卡公司特別企劃「悠遊生日派對」，活動期間持本人名下悠遊卡消費累計滿2,000元，即回饋100元悠遊卡加值金。

悠遊卡公司自2002年起開始發行悠遊卡，至今發行量已超過1億張，只要是交通工具幾乎都能「嗶」，且隨著功能的不同，悠遊卡也可兼具門禁卡、識別證等功能。2010年，悠遊卡正式切入小額消費領域，除了當電子票證外，還可以進行小額支付，帶領無現金社會跨出重要一步，至今悠遊卡支付點約達18萬點，成功塑造「嗶經濟」的生態圈。

悠遊卡在造型上也千變萬化，除了制式卡面之外，陸續推出裁型卡、3D造型悠遊卡等商品，也曾與穿戴裝置合作，推出悠遊手環、悠遊手表，皆引發市場熱烈迴響，3D造型悠遊卡更儼然成為粉絲的收藏品，「DS4造型悠遊卡」創下48萬張的預購量，樹立了電子票證銷售的里程碑。

歡慶悠遊卡支援小額消費滿11周年，自3月23日至4月30日止，只要持本人名下的記名悠遊卡扣款，全通路小額消費滿2,000元，即回饋100元悠遊卡加值金，限量10萬名，每人限領1次，卡友們可別放過這次好機會。

(科技)