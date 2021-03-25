台灣職業男網名將盧彥勳本周挑戰邁阿密大師賽，是他從去年傷癒復出後第5站賽事，首輪面對自己今年澳洲網球公開賽男雙搭擋、美國選手奎瑞（Sam Querry），6比3、6比4勝出，贏的睽違1269天的ATP巡迴賽勝利。

盧彥勳之前經歷受傷開刀的低潮，去年澳網重返賽場，但因為新冠肺炎疫情，整季只打了澳網和杜拜公開賽，今年繼續使用保護排名，目前打了墨爾本ATP 250賽事、澳網及本周邁阿密大師賽，今天凌晨傳回捷報，擊退世界第63的奎瑞，拿下個人繼2018年首爾挑戰賽、等待1060天的職業賽勝利，也是繼2017年ATP 500分等級日本東京公開賽後，相隔1269天的勝利。

盧彥勳表示，新冠肺炎疫情讓以往總是陪著他作戰的教練、防護員及哥哥無法同行，由於兩、三年沒有正常參賽，對比賽狀況相當生疏，加上賽會聯絡安排、交通都過往更加繁複，孤軍奮戰更顯困難，除了球場、飯店哪也不能去，不但參加比賽打得悶，都開始懷疑自己能力。

所幸盧彥勳的堅持努力獲得回報，他很開心能擊敗世界前100選手，拿下久違的勝利，下一場他要面對當今「天下第2人」，世界排名第2的俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev），他會拚盡全力，多拿分數和局數。

(中時 )