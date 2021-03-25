媒體人董智森。（圖／截自《中視》）

故宮臉書17日因應時事，刊出「乾隆皇身分證」圖文，首版圖片卻遭批將乾隆皇名字寫錯。圖為更正後版本。（圖／取自臉書「故宮精品」）

無黨籍立法委員高金素梅日前質詢故宮院長吳密察，質疑故宮南院預計111年與美國丹佛美術館合辦之展覽，缺乏主體性與格局，更恐有刻意迴避日本侵害台灣原住民之嫌，吳遭砲轟超過11分鐘，語塞又措手不及。媒體人董智森指出，上周爆發「鮭魚之亂」，故宮小編也跟風將乾隆皇改名「愛新覺羅‧弘『立』鮭魚」，不僅跟風、起初還把弘曆名字打錯，極度沒常識，「讓人瞧不起！」

故宮南院預計在111年與美國丹佛美術館合辦「巨擘之印：北美原住民藝術特展」，藉北美原住民來思索世界各地原住民族所面臨的議題。高金素梅質詢吳密察，提出對北美原住民族與台灣原住民族的關聯性等問題的質疑，並指蔡政府刻意迴避原住民寶物遭日本大量掠奪的血淚史，痛批故宮自降格局、缺乏主體思考，難怪被降為文化部轄下三級機關。吳被砲轟超過11分鐘，最後更被高金狠嗆：「希望您排除您心裡面的魔鬼。」讓吳當下語塞。

董智森24日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉痛批，總統蔡英文對原住民與轉型正義有非常多的承諾，但至今都沒實現。話鋒一轉，董表示，自從民進黨執政以來，在故宮的所作所為都是希望把它「台灣化」，這點非常可笑，故宮之所以叫故宮，就是因為它是滿清王朝的皇宮，故宮就是「過去的宮」的意思，現在看到的紫禁城從明朝就在那，元朝的位址也在那；古代皇帝蒐羅天下寶物收藏宮中，專制王朝結束後，民國時代即將文物開放給全民共賞，故宮博物院也成為舉世聞名的大博物院，它本就代表著中國歷史，這是無論如何都割除不掉的。

董智森痛批，現在看到這些不學無術的人充斥在故宮，像上周台灣最重大的新聞就是，很多人為了吃日本料理去把名字改成「鮭魚」，故宮小編馬上做了一個身分證，放上乾隆皇帝的照片，把名字寫成「愛新覺羅‧弘『立』鮭魚」，大家看了還一副很得意的樣子，結果被發現把乾隆皇名字「弘曆」寫成「弘立」。對此，董激動大罵：「連這個常識都沒有！這樣的故宮讓人家瞧不起！」認為如今的台灣，只要搞一些改名與台灣化的花樣，大家就自得其樂，這種風氣「讓人家看不起！」

(中時新聞網)