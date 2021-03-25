農曆年後國內首檔募集的永豐全球優質ETF傘型基金，近日正式獲金管會核准成立。永豐投信指出，永豐美國科技ETF(00886)、永豐中國科技50大ETF(00887)與永豐台灣ESG永續優質ETF (00888)等三檔ETF募集規模突破27億元，且吸引近萬名投資人認購。

永豐投信表示，，拿到ETF證券代號籤王00888的永豐台灣ESG永續優質ETF，在代號吉利、好記又有季配息設計下，更是贏得廣大年輕投資族群與存股族青睞。

永豐投信指出，上周美債殖利率大幅彈升一度突破1.75％，金融市場修正壓力雖大，然國內投資人趁跌進場態度正向。儘管近期台股陷入區間盤整，然高股息標的、ESG永續投資主軸，仍吸引投資資金積極參與，年輕族群於社群媒體討論也持續火熱，此外，幸運之符證券代碼00888更是諧音投資「發發發」，成為投資人關注焦點，永豐台灣ESG永續優質ETF在這次的基金募集中，獲得大批投資者的高度認同與參與。

永豐投信表示，永豐美國科技ETF(00886)主要追蹤投資美國突破創新科技指數成份標的，2月中旬以來美國科技股盤整修正，同樣選擇創新科技為主要投資標的，去年市場最熱門的方舟投資(ARK Invest)投資總裁凱薩琳·伍德多次信心喊話，強調逢低加碼潛力創新科技股投資部位。

永豐中國科技50大ETF(00887)投資追蹤中證科技50指數，投資方面緊密連結中國正在推動的十四五規劃核心話題，如：經濟、新能源與智慧醫療等，A股自農曆年前進入修正期，近期正逐步打底成型，也讓基金在月底掛牌前部位建倉提供較佳時點。

永豐投信指出，三檔ETF在完成募集後，預計在3月底前進行基金上櫃掛牌，並將在掛牌前建倉完成，掌握投資題材特色、進場佈局時機優勢，加上有幸運的證券代號加持，永豐全球優質ETF傘型基金美中台三檔科技、永續ETF掛牌後交易熱度備受期待。

(工商 )