專為多重雲端提供儲存服務的全球IT先驅Pure Storage宣布Pure Cloud Block Store服務即日起在Microsoft Azure Marketplace正式上線。透過橫跨多重雲端環境的通用資料層（common dataplane），客戶能按照企業自身的雲端使用需求，將應用程式無縫接軌地移植至雲端，利用雲端開發與測試、災難復原與高可用性的解決方案，進一步支援企業內的工作負載。

儘管越來越多企業都渴望享有優質的雲端服務效益，包括：管理簡易性、按需求計費、無中斷升級等，而企業若要達成以上目標，最好的方式就是採取混合式 IT架構。根據IDC 預測，至2021年底，全球90%以上的企業都將混合使用企業內部環境、專屬私有雲、多重雲端以及舊有平台來滿足其基礎架構需求。

Pure Storage FlashArray產品副總裁Dan Kogan表示，自Pure Storage成立以來，我們持續不間斷地提供客戶最佳化雲端式體驗，這次在Azure上推出Pure Cloud Block Store，展現我們持續消弭雲端鴻溝的決心，無論資料所在何處，都能達成客戶對Pure穩定性、永續性、效能、以及營運簡易化的期待。

Microsoft Azure Storage Engineering合作夥伴總監Aung Oo提到，Pure Storage與Microsoft Azure擁有相同的信念，無論客戶的基礎架構是在企業內、混和雲、多重雲端，或是邊緣雲端，都值得擁有無縫接軌的體驗。Pure Cloud Block Store所提供的共享磁碟服務與Ultra Disk Storage，提供完整的高可用性及與高效解決方案。我們非常樂見Pure Cloud Block Store在Azure Marketplace上架，為我們的共同客戶帶來最佳資料行動性與資料保護體驗。

(工商 )