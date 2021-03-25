受到極端氣候影響，台灣夏季溫度持續飆高，不僅造成企業對能源使用的需求攀升，也加速環境的惡化。因應這個問題，關鍵數位基礎架構與連續性解決方案全球供應商Vertiv，推出Vertiv模組化氣冷式冰水主機，協助企業有效節省空間坪數與空調效能。

Vertiv台灣總經理侯建州表示，據統計，高達40%的企業能源耗損來自於空調，其中，又以冰水主機的耗電量最大，為改善能耗問題，經濟部能源局自2020年7月1日，開始實施冰水主機能源效率分級標示制度(CNS 12575)。為協助專業技師與企業用戶採購符合能效的產品，Vertiv領先同業推出高於政府要求的一級能效的氣冷式冰水主機，輕巧的模組化設計，讓企業可以靈活安裝、容易擴充與維護，滿足企業的需求。

據業界表示，多數的商用資料中心需耗費30%～70%的能源用量，常利用冷水機或空調來降溫，舉例來說，一般50RT水冷式冰水主機一天開機10小時，水量需求是2.5噸，若冰水主機全天運轉24小時，一天則需要5噸的水量。雖然多數的冷卻系統採取封閉系統，但水塔冷卻也必須補充水，因此，水源枯竭是水冷式系統面對的大挑戰。經濟部水利署表示，去年6月迄今，主要水庫集水區降雨僅約歷年平均值2至6成，台灣正面臨自1964年以來最大的水荒。水利署進一步強調，因應旱災需要推動緊急抗旱水源計畫，而超前布署的第一要務，即讓全民重視缺水危機、建構節水型社會。Vertiv模組式氣冷式冰水系統，可以協助力企業摒除缺水危機，利用空氣做為冷卻介質，有效解決並考量使用環境的特性、可用資源、及維護成本。

Vertiv MACC五大特色包括第一、優於政府認證的能效規定：Vertiv MACC的性能係數(Coeficient of Performance, COP)優於政府一級能效的規定，具備易於安裝、智慧管理與節能安全等優勢，同時，可以降低電費支出。

第二、雙系統獨立的系統架構：Vertiv MACC採用的是全封閉式渦旋變頻壓縮機、雙系統獨立設計、及自動冰水溫度控制機制，可依負載自動調整運轉，實現低能耗、低運行成本的節能省電特點，以及延長壓縮機的平均生命週期。

第三、易於安裝：Vertiv MACC散熱元件由EC變頻風扇散熱，所以，無需配置冷卻水塔、冷卻水泵及相較於水冷冰機的複雜管路，可輕鬆安裝在任何通風環境，如狹窄的陽台空間或是屋頂角落，支援最多6個單位並排連接，為企業省下至少20%的建置空間。

第四、省電安全：Vertiv MACC支持多機群控功能，通過多台模組化(Teamwork)實現製冷量的增容，及與末端空調的聯動功能。通過與室內空調的聯動實現節能運行，可為多台MACC對單一終端負載進行控制，當氣冷式主機同時開啟並透過變頻壓縮機降載運轉時，性能係數可達4級以上，幾乎趨近於水冷式冰水主機之能效。

第五、智慧管理：Vertiv MACC以圖表化視覺介面提供運行資料，內建Modbus及RS485接口搭配後台通訊，即時管理建築設備監控系統(BMS, Building management System)。同時，搭配多種自動保護功能、機房末端聯動功能，及專家級故障診斷系統，極簡化管理維運工作。

(工商 )