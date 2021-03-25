台帛旅行泡泡4月1日將首發，泰安產險搶先在23日晚上率先推出「旅行泡泡綜合保險」後，國泰產險、富邦產險等多家產險公司都配合政策於3月25日推出「旅行泡泡綜合保險」，協助民眾轉移旅遊風險。

民眾期待已久的帛琉旅遊泡泡，將在4月1日首發，這也是自去年新冠肺炎疫情爆發、台灣加強邊境控管後，首次有條件開放的旅遊行程。產險業者等多家產險公司所提供的「旅行泡泡綜合保險」保障主要有四大項，分別為「旅行平安保障」、「傷害醫療保障」、「海外突發疾病醫療保障」及為泡泡行程量身訂做的「海外緊急救援費用保障」。

產險公司目前推出的旅行泡泡(安全旅行圈計畫)專屬旅行泡泡綜合保險，台帛泡泡旅遊5天4夜行程保費為2,534元，目前只能透過業務員購買，還不能網路投保。

產險公司建議民眾出遊前應妥善規劃保險，降低意外發生時所造成的衝擊及遺憾，讓出遊在外無後顧之憂，放心享受旅程。

(工商 )