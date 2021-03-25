Fitbit與藍牙防丟器品牌Tile攜手合作，為所有Inspire 2裝置開放Tile 的藍牙尋找技術予以定位，從此以後Fitbit Inspire 2愛用者再也不必擔心找不到手環。這項技術結盟也象徵著Tile正式跨足穿戴式裝置市場，並向所有Inspire 2的用戶提供免費的Tile尋找功能。

Tile 執行長 CJ Prober 表示，Fitbit 致力於協助大家都能享受更健康、精神洋溢的生活，而最好的辦法就是確保用戶永遠都能迅速找到運動智慧手環的位置。Tile 的尋找技術可以直接透過 Fitbit Inspire 2 操作，使用者不必擔心遺漏任何步驟。穿戴式裝置亦是本公司新增支援的領域，也使得我們原先支援耳機與筆記型電腦的服務生態系更加完善、豐富。

Inspire 2的現有用戶將從本週開始，陸續透過Fitbit應用程式接獲系統提示，只需要依據提示更新Fitbit App，就能自動啟動Tile應用程式的下載步驟，並額外享有Tile的便利尋找功能。所有新的Inspire 2 裝置，都可以體驗使用Tile的尋找技術。

Google集團Fitbit產品管理總監Larry Yang表示，有了Tile技術，價格親民的Inspire 2除了易於使用的活動和睡眠追蹤功能，也將一併獲得更多方便且實用的工具。很高興這次可以與 Tile 攜手合作，確保用戶不必再為找不到手環而煩心，能更專注於日常運動跟養成規律的健康習慣；未來也考慮將 Tile 的尋找技術引進其他 Fitbit 裝置當中。

假使用戶在家中找不到Inspire 2，可利用Tile應用程式予以定位，能迅速解決困擾。萬一用戶找不到Inspire 2，裝置也不在藍牙訊號範圍內，還可以利用Tile應用程式查看裝置最後出現的位置，或利用Tile的全球網路予以定位。此外，只要Inspire 2透過藍牙與手機連線，即使手機設定靜音，用戶還是可以透過Inspire 2讓手機轉為響鈴模式。

而Tile的智慧警示，每當用戶出門運動散步忘記戴上Fitbit Inspire 2 時，都能接獲Tile應用程式的主動提醒。該功能需額外訂閱Tile Premium會員功能，以便享有完整服務。

(工商 )