台灣跨境電商整合專家視宇公司，為協助台灣業者掌握eBay等電商平台的最新變化和服務，成功進入跨境電商市場，特別開設《跨進跨境電商》Podcast平台，於每週二早上八點固定更新，定期分享各種歐美日跨境電商資訊，幫助廠商了解數位轉型的最新趨勢。第一場即以《eBay 將於３月開始金流大變動？》為題，解析此一新政策的內容和效益。

視宇股份有限公司總經理高慶俞表示，COVID-19導致消費者偏好的一連串變化。除擴大了電商消費族群，帶動線上商品銷量成長之外，原本沒有或已有線上購物經驗的消費者，也在這段期間建立或加深線上消費的習慣。據美國線上優惠券市場 RetailMeNot 對5,000多名消費者所做的最新調查顯示，30% 的人因封城而第一次到線上零售店購物，74% 的受訪者指出COVID-19影響了他們的購物行為 (如預先搶購商品)，其中將近一半 (42%) 的人預期這些變化將是永久性的。

eBay 2020年的業績即證明了此一趨勢。由於COVID-19的流行，以及eBay不斷擴大其客戶群的努力，特別是對Z世代和千禧一代消費者，eBay在2020年新增1,100萬個買家，全球活躍買家數成長7%，達到1.85億。2020年的商品成交金額 (GMV) 增加17%，達1,000億美元，公司營收則成長19%，達103億美元，全年廣告總收入也超過10億美元，創下新紀錄。

基於跨境電子商務平台未來更龐大的潛力，eBay致力於提供銷售及管理更簡單的管理支付服務，並宣布自2021年3月起為滿足大中華地區賣家的需求，將與全球支付領導廠商Payoneer合作，預計於2021年底前，全面更換為Payoneer金流平台，以方便賣家收到在eBay平台上所進行交易的相關資金。這是繼Amazon後，另一個從PayPal更換成Payoneer的全球性跨境電商平台業者。

透過與Payoneer的合作，跨境賣家將可更方便的管理在eBay平台上進行所有交易，除提供簡化便利的操作界面外，賣家可將店舖營運及成本費用一次整合，不僅控管金流更簡單，還可提高管理資金的靈活性。

對於eBay在金流平台的調整，專精於跨境電商代營運服務的視宇總經理高慶俞表示，調整之後，不但買家能享有更多的支付方式，包括信用卡、扣帳卡、Apple Pay、Google Pay和PayPal，對賣家而言，直接透過Payoneer平台整合 eBay 店舖及營銷費用，國際帳戶的收提手續費項目少，加上具有彈性的服務費優勢，將可望降低賣方的整體經營成本。

看好跨境電商平台的發展趨勢，包括Amazon、eBay等業者均不斷地透過優化使用經驗、降低使用門檻、創造賣家效益最大化等方式，期望能吸引更多賣家進駐。當然，同樣的藉由跨境電商平台的發展，也讓許多優質的台灣廠商，得到更多面向國際市場進行交易的機會。

因此為快速提供台灣賣家最新的發展趨勢和變化，視宇公司特別精心開闢《跨進跨境電商》Podcast 系列，由高慶俞親自主持，以引領台灣跨進跨境電商為宗旨，每週二早上八點分享各種歐美日跨境電商資訊，並邀請跨境電商專家分享各種有趣的電商營運故事。

第一場《eBay 將於３月開始金流大變動？》已經上線，邀請歐美電商資深專家說明什麼是管理支付服務、eBay３月開始的政策、金流服務費率是否調整、金流變動後帶來的效益等。歡迎點擊造訪 、Apple Podcast、Spotify、KKBOX、SoundOn，立即開始吸收跨境電商新資訊。

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