台灣視聽科技品牌OVO，繼第一款投影機K1甫上市即拿下momo、燦坤銷售冠軍後，再度發表新品「掌上無框電視 U5」行動智慧投影機。免插電、高畫質、超輕僅722 克，畫面最大可達150吋，整合電視頻道、YouTube、Netflix等豐富影音內容。即日起於OVO官網、momo購物預購，特價再加碼送四大好禮！

現代人看手機的情形日益嚴重，在家裡也滑個不停，甚至連小孩都人手一台行動裝置。台灣小六學童近視盛行率已高達70.6%，近視年齡持續下探，全台小學生近視人數高達50萬人！世界各國近視盛行率介於8%到62%之間，而台灣18歲以下就將近9成，幾乎是全球第一。

OVO行動智慧投影機U5，一款螢幕可以變大變小、輕鬆帶來帶去，還能降低眼睛負擔的掌上無框電視。整合高性能電視盒、高畫質投影機、立體聲音效、大容量電池、好用OVO TV OS及豐富影音內容。內建電視頻道、YouTube、Netflix、friDay影音等多個OTT服務，支援iOS、Google Play雙手機投影，大螢幕娛樂一手掌握，減少孩子看手機的時間。

OVO 執行長吳有順指出，OVO 投影機與電視盒，讓觀眾眼球從距離手機的30公分移到3公尺以上，是眼睛負擔遠比手機小得多的視聽裝置。U5 除了投影機漫反射不會直射雙眼的特性之外，還加上了護眼定時關機功能，遙控器按一下就會在30分鐘後自動關機，協助父母限制孩子看3C螢幕的時間。

訴求掌上無框電視的U5，重量只有722克，小孩也能輕鬆拎著走；可投影高畫質、漫反射不直射雙眼、最大可達150吋的大畫面；隨附藍牙語音遙控器；支援自動對焦、自動梯型校正；內建大容量電池，外出使用不需要拉線找電源，走到哪看到哪！

(工商 )