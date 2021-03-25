有鑑於近年來全國各地，發生多起高空設備搭載人員墜落死亡事件，勞動部已於去年8月20日修訂「起重升降機具安全規則」部分條文內容，特別強調需設置安全母索、佩戴安全帽及安全帶。對此，北市勞動局長陳信瑜也將「增加繩索作業通報防墜落職災」列為施政重要一箭，指示勞檢處即日起，加強檢查高空搭乘設備，確保作業人員安全。

北市勞動局統計，北市近一年來發生2起「移動式起重機搭乘設備」的墜落案件，造成2人受傷意外，其中一起是搭乘設備內的作業人員，未確實使用防墜措施，於移動過程中，設備插銷突然鬆脫掉出，致使人員墜落至草坪受傷；另一起為操作人員未取得操作資格，即搭載設備，導致操作不慎而摔出，所幸有使用全身背負式安全帶，才沒致命。

「起重機使用搭乘設備作業，屬高度危險性工作，要慎防意外！」陳信瑜強調，人員作業前，必須確實檢查防墜措施，操作人員也必須取得作業資格，才能將工作風險降至最低。

陳信瑜說，若雇主使未經訓練合格的勞工從事相關工作，依《職業安全衛生法》規定，可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰；如因此發生死亡職業災害，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

勞動局表示，此次「起重升降機具安全規則」修法中，也特別強調使用搭乘設備，需設置安全母索或防墜設施，並使勞工佩戴安全帽及符合國家標準「CNS14253-1」同等以上規定的全身背負式安全帶，目的希望能有效保護人員安全，並降低墜落傷害。

勞動局說，另外也賦予起重機操作人員，有監督搭乘人員落實防墜措施的義務，以及搭乘設備時不得超過限載員額，勞檢處即日起也將加強此次修法的安檢內容。

(工商 )