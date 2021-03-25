立法院財政委員會召開「政府實施房地合一稅及是否推動囤房稅之政策評估」公聽會，今（25）日在立法院登場。崔媽媽基金會表示，坊間近期傳出有房東藉著政府將修訂房地合一稅2.0，而漫天喊漲房租，其實這種房東藉稱房地合一稅哄抬租金的說辭，根本毫無道理。建議政府，實施囤房稅，再加以搭配「閒置重稅、出租輕稅」的配套措施，讓房東無法轉嫁租金，也無法囤房空置，才能有效平衡買賣與租屋市場。

崔媽媽今天針對「實施房地合一稅、囤房稅是否會轉嫁給承租人?」及健全租賃市場，提出主張指出，因房價高漲而是否要實施房地合一稅、囤房稅，成為各界關注的焦點；行政院於3月11日記者會宣布囤房稅暫不推行時，卻說若推動囤房稅「可能受房東轉嫁影響的承租戶達78萬戶」。 崔媽媽基金會表示，近期已發現，有房東蠢蠢欲動，意圖哄抬調漲租金，適逢今天立法院財政委員會召開「政府實施房地合一稅及是否推動囤房稅之政策評估」公聽會，崔媽媽針對「實施房地合一稅、囤房稅是否會轉嫁給承租人?」及健全租賃市場，提出兩大主張，首先，房東藉稱房地合一稅哄抬租金的說辭，毫無道理；第二，囤房稅能否轉嫁房客？取決於租賃雙方強／弱勢，但絕不是囤房稅實施就會導致全面漲租。

崔媽媽表示，近日在臉書社團，有台南的房客反映，他與房東的租約，明年才到期，但在2月時，房東突然要求更換租約並要求漲租2,000元，房客以為租賃關係中，自己不得拒絕房東要求，因此接受漲租並與房東重簽契約；誰知，房東在3月中旬又以「房地合一稅2.0即將上路」為由，要求再度調漲租金1,000元，若房客不接受便要求房客搬走。

崔媽媽表示，房地合一稅本質是交易稅，有買賣獲利、賣方才會被課稅；至於房東將房屋作為出租使用，根本不會被課徵房地合一稅。如果屋主準備要售屋，理應會先跟房客解約，才能賣屋，根本不該有稅金轉嫁給正在承租的房客理由。 對於極少數房東「無故牽拖」於「房地合一稅2.0，不易還貸款」的惡行，崔媽媽強烈建議，政府消保等相關單位應積極出面調查，予以制止及裁罰。 至於囤房稅會不會造成租稅轉嫁？崔媽媽表示，這是取決於租賃交易雙方強／弱勢，當出租物件供不應求時，其租稅提升即易後轉（Back Shifting）給承租方，反之供過於求時，即便房東想漲租，不見得能得逞。至於行政院發言人曾在11日為政府不實施囤房稅的理由，進行辯護指稱「轉嫁效應不只是居家型，也可能是店家。若店家租金上漲，消費民生也會受影響，會不會讓房東有藉口說要漲租金，甚至可能在預期效應下，麵粉還沒漲、糕點就先漲價，這情形要審慎評估，房地合一稅相對精準、對經濟衝擊不大，甚至可以健全房市。」從上述說法，發言人的論證邏輯並不正確。

崔媽媽指出，以中低端的住宅租賃市場而言，若因屋況／區位／交通／生活機能便利的出租物件，而供不應求者，確實房東有可能因市場的優勢而藉漲租轉嫁稅金。但是，並不會是78萬戶租賃住宅全數成功轉嫁，政府推稱囤房稅將導致全面漲租的論點，也有挑動市場恐慌之嫌。 崔媽媽表示，近十餘年來房租持續上漲，與政府是不是實施打炒房政策無關；更何況，現在政府主動幫房東漲租掛保證，也無怪乎民間房東一呼百諾漲聲四起。這樣的案例，會讓政府更加藉由「囤房稅會傷害租屋族」的論點，而無限期暫緩囤房稅的改革。 崔媽媽也大聲喊話，呼籲政府如果真的擔心漲租問題，則應更積極面對台灣整體居住市場的改革，在推動房地稅制改革的同時，一併導入租屋市場逐步透明化的議題，把租屋市場透明化，並實施租屋實價登錄，讓租金更透明、讓房東無法漫天喊價，並且在這次在研修所得稅法時，針對第17條租金支出在所得稅計算上，應從列舉扣除額改為標準扣除額底下的特別扣除額，讓更多的房客可使用到租金支出扣抵所得稅，以減輕租金支出的負擔。 崔媽媽主張，若實施囤房稅，再加以搭配「閒置重稅、出租輕稅」的配套措施，讓房東無法轉嫁租金，也無法囤房空置，才能有效平衡買賣與租屋市場。

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