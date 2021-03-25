H&M抵制新疆棉一事在大陸遭到封殺，越來越多品牌被波及，也紛紛跳出來滅火。如西班牙品牌Zara母企Inditex悄悄下架此前公布的抵制新疆棉聲明，而無印良品中國則重申有使用新疆棉。

環球時報報導，Inditex曾經在其官網上發表「對強制勞動零容忍」的聲明，表示公司與新疆任何企業沒有任何商業聯繫，不過報導稱，在25日早發現Inditex疑似已將這份聲明從其官網撤下。

環球網也指出，日本知名品牌無印良品中國總部25日表示，我們並沒有抵制新疆棉，而且我司有在使用新疆棉。無印良品中國總部表示，無論是中國，還是印度、土耳其，該公司從世界各地採購優質棉花。目前，無印良品官網上仍有大量新疆棉產品在售。

另一方面，運動大牌Nike因為聲明禁用新疆棉，大陸藝人急忙切割關係。樂華娛樂25日聲明，公司與旗下藝人王一博終止與Nike品牌的一切合作，堅決抵制任何污化中國言論與行為。

(工商 )