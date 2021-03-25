釣魚故事館推廣海洋教育、釣魚活動為主軸，提供專人導覽服務。（寶熊漁樂碼頭提供／王文吉台中傳真）

釣魚故事館-拓印明信片DIY。（寶熊漁樂碼頭提供／王文吉台中傳真）

釣魚故事館-親子虛擬釣魚。（寶熊漁樂碼頭提供／王文吉台中傳真）

漁村商店街-美式風格親子遊樂場。（寶熊漁樂碼頭提供／王文吉台中傳真）

兒童節即將到來，台中超人氣釣魚主題園區「寶熊漁樂碼頭」搭配兒童節舉辦「天才小釣手狂歡祭」推出限時回饋，民眾至寶熊漁樂碼頭官網線上預約參觀「釣魚故事館」4／1至4／30任一場次，且單筆購買2張門票，即可免費玩全球唯一「巨無霸釣魚機」遊樂設施，購買4張門票則可玩2次，以此類推，送完為止。

「巨無霸釣魚機」直徑長達7米寬，當音樂響起，機台開始轉動、魚群隨著節奏上下起伏，大小朋友拿起釣竿化身為天才釣手，各個眼明手快的把魚釣起，畫面十分有趣。

寶熊漁樂碼頭指出，巨無霸釣魚機自開放體驗至今已有6萬多人體驗，透過本次活動，估計體驗人數可以突破7萬人，成為中部地區具指標性的遊樂設施。位在園區2樓的釣魚故事館以推廣海洋教育、釣魚活動為主軸，規劃專人導覽、3D海洋劇場、虛擬釣場、DIY教室等多元區域，富含知識與教育意涵，吸引眾多親子客來訪。

不只有多樣的體驗，寶熊漁樂碼頭園區處處都是打卡景點，廣場大門更被網友封為「台版小希臘」。疫情期間不能出國，就到偽出國景點過過乾癮，聰明的爸媽不妨趁著兒童節帶著全家大小到寶熊漁樂碼頭出遊，讓小朋友充份放電，也拍下精彩的親子合照。

(中時 )