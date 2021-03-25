前總統府發言人丁允恭擔任高雄市新聞局長時，與女記者在辦公室發生3次性行為，又在臉書公開兩人合照，24日懲戒法院判決結果出爐，丁允恭遭撤職並停止任用2年，加上先前立委王定宇分租風波似乎都傷不到民進黨，這情形引起網友熱議，有網友直言，「這就是為什麼拚了命的要拿下所有媒體」。

丁允恭遭懲戒法院痛批放蕩不檢，且有失謹慎，嚴重損害政府信譽及公務員形象，判決撤職並停止任用2年。對於判決結果，丁透過臉書表示，坦然接受裁處，也希望外界不要再以「性騷擾」指涉此事。而Y女則是在昨晚首度出面，聲淚俱下指控丁允恭逼墮胎等事。

民進黨立委王定宇，先前則因被爆與同黨發言人顏若芳同居，事後兩人澄清是房東與房客關係，且並非共用一套衛浴，而王定宇也稱，從租屋到不租，太太都知情，整起事件也悄然落幕。

此外還有疫苗疑雲、大缺水等問題，讓網友不禁好奇，在PTT論壇詢問，「民進黨的血到底有多滿？」其他人則表示，如果媒體報了，就被操作是中共同路人、扯台灣後腿，「媒體很強，風向由dpp主導」、「球證旁證主辦協辦都是我的人，你要怎麼跟我鬥？」「民進黨根本現在一黨獨大吃無敵了」。

另有一派網友認為，這些事情都沒有損及誰的利益，私德問題最多影響觀瞻，不如看那些說一套做一套的政策是什麼。

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(中時新聞網)