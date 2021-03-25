統一超(2912)7-ELEVEN前2月合併營收為429.17億元，年成長0.98%，7-ELEVEN宣布推出20款獨家創意冰品及進口話題新冰搶市，即日起至4月20日更同步展開新冰上巿嚐鮮價2件95折優惠，預期能帶動相關類別業績成長10%以上。

進入3月下旬，冰品飲料商機漸蓬勃，超商是消費者購買冰品的主要通路，據7-ELEVEN觀察，高顏值、風味佳是吸引年輕族群購買的首要關鍵，去年7-ELEVEN藉由異業合作開發推出超過10款聯名商品，引領冰品市場話題、強強聯手加乘品牌效益。

看好近年「冰品甜點化」趨勢，統一超7-ELEVEN引進世界各國人氣冰品，今年7-ELEVEN「國際冰品節」，首波強打「超有梗創意系」、「熱意全消清爽系」、「日本定番甜蜜系」等3大賣點、共20款新品。

7-ELEVEN預估能帶動相關類別業績成長10%以上。

受惠於春節、228連假帶動返鄉出遊商機挹注，且「寶可夢主題店」、「史努比聯名店」、6000店「鳳儀門市」等創新店型提振來客及業績，「慶6000店開心花」活動則串聯逾6000家門市與近1300萬名OPEN POINT會員展開為期六天消費體驗，推升單月營收成長雙位數，加上轉投資事業方面，如統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)、統一速達等受惠年節採購、出遊商機需求，統一超前2月合併營收為429.17億元，年成長0.98%。

展望今年，統一超表示，7-ELEVEN將持續多元展店、架構OPEN POINT會員平台、優化顧客數位體驗，並結合foodomo外送新事業，積極打造「被消費者依賴的服務平台」，帶動業績穩健成長。

(時報資訊)