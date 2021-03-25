《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:422021/03/25 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著歐洲各國開始進行新的防疫封鎖措施，抵銷了昨日因一艘巨型集裝箱貨櫃船擱淺，而導致原油運輸受阻的消息。分析師認為，擱淺事件只能為短期市場提供支撐，並不能消除先前已出現的需求擔憂問題；周四(3/25)截至台北時間上午11點20分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌0.90美元，報每桶60.28美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.81美元，報每桶63.60美元。(商品行情網) 《商情》美元持堅 穀物電子盤全跌 《國際政治》朝鮮疑射飛彈測拜登底線 日韓關注 (時報資訊) #擱淺 #報每桶 #原油 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》美國開鍘中企 恆指開低 11:082021/03/25 財經 清大與國際合作 捕獲幽靈粒子 04:102021/03/25 焦點要聞 長榮卡住運河 觸動油、運價 04:102021/03/25 財經要聞 1分鐘讀財經》看衰英特爾劈腿代工 大咖喊台積電暴殺就買 08:352021/03/25 財經 恒指開低走高轉漲 科技股承壓 13:042021/03/25 財經 《晨間解盤》持續整理(日盛投顧提供) 09:482021/03/25 財經 穿美國鞋還是中國鞋 04:102021/03/25 時論廣場 新聞透視》全球船運供需失衡 缺櫃難解 04:102021/03/25 財經焦點 新台幣 貶至近三個月新低 04:102021/03/25 財經要聞 國際油價強彈 原油ETF勁揚 11:462021/03/25 財經 阿中：上半年靠國際 下半年靠國產 04:102021/03/25 焦點要聞 財經熱門新聞 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 台積電600元以下不敢買？外資又喊驚天價 1張狠賺近30萬 - 財經 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 恐怖 台積電350億大逃殺嚇死散戶 用這1招還有救 - 財經 英特爾對戰台積電 專家1句狠話斷言結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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