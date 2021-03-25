隨著歐洲各國開始進行新的防疫封鎖措施，抵銷了昨日因一艘巨型集裝箱貨櫃船擱淺，而導致原油運輸受阻的消息。分析師認為，擱淺事件只能為短期市場提供支撐，並不能消除先前已出現的需求擔憂問題；周四(3/25)截至台北時間上午11點20分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌0.90美元，報每桶60.28美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.81美元，報每桶63.60美元。(商品行情網)

(時報資訊)