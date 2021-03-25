據住展雜誌統計，台北市12個行政區線上銷售中、且開價（以平均開價計）最低的建案，每坪四字頭的行政區有1個、五字頭的行政區有4個、六字頭的行政區有2個、七字頭行政區有3個，八字頭與九字頭行政區各有1個。住展雜誌研發長何世昌表示，雖然台北市房價很貴，但只要避開蛋黃區一級區段，改到二、三線區段購屋，其實仍有不少平價建案可以選購，最低成交價每坪從三十幾萬到六十幾萬不等，購屋族不必氣餒，可以多看多比較。

若購屋族預算有限但仍想住在台北市，切忌眼高手低，只要不執著於買在一線區段，其實各行政區都有相對低價案可以買，惟環境與機能上略有抗性需特別注意。何世昌建議，如果這些相對低價區的新建案仍無法負擔，則可以考慮中古屋，價位會比新建案再便宜20％～40％，一樣可以在台北市完成成家的夢想。

北市開價最低建案「金河富居」位於士林社子地區，平均開價僅43萬元／坪；以成交價來看，最低成交價僅約36萬元／坪。換言之，以三字頭價位就能買到台北市門牌，購屋門檻比高雄、台中黃蛋區還低。社子地區房價便宜，主因是區域環境質感較差，且環河北路車流量大、吵嘈、生活機能稍差等缺點，但也因如此房價開的平易近人。

最低開價五字頭的行政區有文山、南港、萬華與北投等四區，其中最低的是北投區的「晴靚大地-一靚」，平均開價為55萬元／坪，成交均價約46萬元／坪。北投復興崗、新北投地區屬於相對低價區，原因是山坡地型且生活機能稍有不足，而新北投一帶又有硫磺泉抗性，多數建案成交價落在45～55萬元／坪。

(時報資訊)