美元觸四個月高價，繼續壓抑周四倫敦金屬走跌，其中銅價跌逾1%，一度觸及每噸8,852.50美元，為3月19日以來最低。

截至台北時間11:30，三個月期銅下跌1.14％，報每噸8,875.50美元。(商品行情網)

(時報資訊)