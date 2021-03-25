25日韓國軍方表示，至少發現有兩枚妾身未明的疑似飛彈，從朝鮮東海岸的咸鏡北道(Hamgyong Province)向東海發射。不過，在美國聯準會(FED)重申，景氣會比預期強勁，以及三星電子強力拉抬下，KOSPI五個交易日以來，首次出現走強趨勢。KOSPI指數暫來到3,011.06點，上漲14.71點，漲幅0.49%。同時，韓元小升，韓公債殖利率也上升。

韓股早盤中，三星電子漲1.11％，SK海力士漲0.37％。至於，電池製造商LG化學也漲0.64％，但網路業者Naver卻跌1.81％。

24日，美國財長葉倫與Fed鮑爾國會參議院聽證會中，兩位都對美國經濟成長充滿信心。

同時，韓國國會也通過14.9兆韓元約131.3億美元的財政補充預算，希望能援助一些小型企業與受到疫情影響的業者，並保有部分工作機會。

DS投資證券表示，美元若強勢，外資不會投入韓股，若美元走升一旦確定，將會有更多外資出走。

最新匯價，目前1美元可兌換1,133.2韓元，韓元升值0.04％。

韓國3年期公債殖利率上升0.7個基點至1.122％，而10年期的也上升1.3個基點至2.08％。

(時報資訊)