碩辣椒(6736)去年表現未如預期，除了《真．三國無雙 斬》遲遲無法獲得版號在大陸上市，新推的遊戲也未能創造佳績。不過，著眼於國內具有IP的遊戲公司成為重要資產之一，碩辣椒也積極開發自有IP，聯手IP開發商Sparkleling開發美少女系遊戲《UNTITLED MAGICAL GIRL (暫名)》，短篇影音作品將於近期發表，手遊預計2022年推出，希望為公司營運注入新活水。

放眼國內幾家研發廠商，包括網龍、宇峻、傳奇、大宇資及弘煜，甚至過去代理單機起家的智冠，手上都有不少遊戲IP。往往透過授權IP給國內外廠商開發，獲取授權金收入，而這些收入幾乎都是淨利，對公司獲利帶來不少加分作用。

碩辣椒以開發起家，近年來延攬過去樂陞的開發團隊，該團隊也開發出日本光榮特庫摩IP授權《真．三國無雙斬》，原本去年授權大陸北京暢遊，進軍大陸市場，但在大陸嚴格審查下，遊戲遲遲無法獲得官方版號。碩辣椒也希望今年第2季能夠取得版號，推到大陸市場。

看好IP的價值，碩辣椒著手規劃自創IP，除了可以開發手遊及動漫外，如果成為知名IP，甚至可以登上網劇及大螢幕。而許多的IP都出自於日本開發商之手，像是爆紅的《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《灌籃高手》等許多作品，都將IP價值發揮到無限，碩辣椒也決定與日商合作，陸續推出動漫及手遊。

碩辣椒《UNTITLED MAGICAL GIRL (暫名)》以少女、魔法、時代為主概念延伸，該作由日本知名策略頁遊《FLOWER KNIGHT GIRL（台譯：美少女花騎士）》及《刀劍亂舞-ONLINE-》製作人「花澤雄太」監製統籌，故事劇情方面，邀請到日本相當具代表性的腳本創作家「ISHII JIRO」擔當，他於CHUNSOFT任職時，所創作的劇情類遊戲《台譯：428~在被封鎖的涉谷裡~》在AVG界廣受歡迎十分知名，更在日本指標性電玩雜誌《Fami通》拿下滿分評價。

不僅如此還邀請到在《疾走王子》中擔任企劃、原著、角色設計及《台譯：偶像大師SideM 》與《台譯：夢色卡司) 》負責角色設計的FiFS「NONO KANAKO」擔任角色主設計師，並由該公司負責人「曾我部修司」親自擔任整體創作總監。

在音樂詮釋上，以《LoveLive!》為代表作，由負責過許多動漫、專案音樂的製作公司Stray Cats旗下名師「木皿陽平」操刀。

(時報資訊)