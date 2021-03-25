《商情》需求不明 日本橡膠續疲 11:422021/03/25 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求前景不明，周四日本天然橡膠期貨賣壓沈重；因歐洲多國封鎖期延長，且疫苗接種計劃延遲，導致市場對全球需求前景擔憂，引發賣壓湧出，RSS3天橡8月期貨開盤跌穿250日圓，至245.1日圓/公斤，跌幅逼近5%，周四(3/25)截至台北時間11:20止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標8月期貨跌4.6日圓，報252.7日圓/公斤，挫近1.8%，並跌逾5周低點。(商品行情網) 《商情》避險需求增 支撐紐約期金反彈 六福復育白犀牛 日本跨海來提親 (時報資訊) #全球 #日圓 #期貨 #天然橡膠 #賣壓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求強勁 大豆連四漲 10:172021/03/25 財經 《台北股市》跟著永續、公司治理評鑑選股 上市櫃80檔掛保證 15:572021/03/24 財經 《商情》紐約棉花跌逾一個月低點 10:002021/03/25 財經 新聞透視》全球船運供需失衡 缺櫃難解 04:102021/03/25 財經焦點 新聞分析－兩雄交手 合作大於競爭 04:102021/03/25 財經要聞 陸港觀盤－創新驅動高質量 中國擘劃未來路徑 04:102021/03/25 全球財經 《商情》憂需求疲軟 紐約棉花連5黑 10:002021/03/24 財經 售日盛金股權獲利75億日圓 日本新生銀 風光出場 04:102021/03/25 財經要聞 「鬪龍號」服役 日蒼龍級潛艦全數就位 23:562021/03/24 軍事 資金澎湃 M1B、M2年增率雙創高 04:102021/03/25 金融．稅務 《商情》獲利了結 亞洲橡膠回跌 10:512021/03/24 財經 財經熱門新聞 長榮卡船1秒損失10幾萬美元 內行曝船長下場 - 財經 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 英特爾對幹台積電 半導體分析師驚喊6字完了 - 財經 恐怖 台積電350億大逃殺嚇死散戶 用這1招還有救 - 財經 挽救特斯拉聲譽 馬斯克狂跪陸：最重要的夥伴 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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