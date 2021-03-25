需求前景不明，周四日本天然橡膠期貨賣壓沈重；因歐洲多國封鎖期延長，且疫苗接種計劃延遲，導致市場對全球需求前景擔憂，引發賣壓湧出，RSS3天橡8月期貨開盤跌穿250日圓，至245.1日圓/公斤，跌幅逼近5%，周四(3/25)截至台北時間11:20止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標8月期貨跌4.6日圓，報252.7日圓/公斤，挫近1.8%，並跌逾5周低點。(商品行情網)

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