明明賽前還在場邊進行投籃訓練，火箭25日仍以養傷為由，沒讓歐拉迪波上場出戰黃蜂，根據《休士頓紀事報》資深記者費根報導，火箭雖對是否交易歐拉迪波充滿矛盾情緒，但從當前聯盟各種對話顯示，火箭仍會全力達成歐拉迪波的交易案。

目前包含熱火、尼克、公牛等隊都跟火箭開出交易歐拉迪波的報價，其中公牛打出利用先發大前鋒馬卡尼恩交換歐拉迪波，應該是當前最吸引火箭的交易籌碼，反正火箭擺明想換歐拉迪波，至少要拿出年輕主力或未來選秀權的最低價碼。

火箭季初才用送走「大鬍子」哈登的4隊交易，把歐拉迪波從溜馬換來，目前他替火箭打了20場例行賽，平均每場拿下21.2分、5.0助攻與4.8籃板，表現還算出色，他卻拒絕火箭開出2年4520萬美元提前續約條件，才讓火箭決定送走他。

如今歐拉迪波雖然無傷無痛，卻被火箭連兩場用養傷為由沒有上場，代表火箭確實認真考慮把他移出輪替名單，搶在26日交易截止日前把他送走，目前就看哪隊所提價碼最讓火箭心動，看來歐拉迪波待在火箭的日子，已經進入倒數計時！

(中時 )