財政部長蘇建榮表示，現在囤房稅已經被轉換「富有的」、「多屋族」的稅，已經跟原來的情況不一樣，這個值得去思考。

蘇建榮今日到立法院財政委員會針對「房地合一稅修正、囤房稅是否推動」進行公聽會。

蘇建榮接受媒體採訪時表示，先推房地合一稅修正；至於囤房稅現有的機制已經有了，而且也牽涉到地方政府，財政部也要與地方政府溝通，了解地方政府遇到什麼問題，須中央政府與地方共同合作。

蘇建榮進一步說，房屋稅在世界各國地方政府重要的財源，地方依據自己的支出需求訂立適當的評定稅基，課徵財產稅支應地方需求。

囤房稅現在已經被轉換為「富有的」、「多屋者」的稅已經與原來不一樣這值得好好思考。至於轉嫁的問題，蘇健榮指出，國際上的研究都有轉嫁的問題，這對租屋者來說，是相當不公平的。

蘇建榮表示，房屋的政策必須要「整體的」像是租稅、住宅政策、信用管制政策，並非單純的租稅政策就可以達到目的，這也是「不是喊囤房稅，房價就會下跌」。

他也進一步澄清，2016年取得的房子出售已經課過稅的房子，財政部不會要求「加徵補稅」，「不會被溯及」所以請外界不要誤會。

目前政策的目的，就是希望抑制短期的投機客不要進到房地產市場，投機炒作房地產，讓房價偏離正常的軌道，讓房市得以健全發展。

(中時 )