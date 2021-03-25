台塑生醫25日宣布，旗下用於檢測中和抗體效價的新冠病毒抗體酵素免疫檢驗試劑，獲?福部通過核准，目前已開始進行正式生產，並著手進行台灣與國際市場的銷售規劃。

台塑生醫表示，2020年9月16日承接長庚大學與長庚醫院共同研發的「新冠病毒中和抗體效價檢測」技術，隨即展開量產最佳化生產條件開發，經進行三批次生產穩定驗證、標準校正品開發與臨床性能驗證(於BSL3實驗室與活體病毒標準檢測進行比對驗證)，確認量化檢測準確度達90%以上，隨即向食藥署提出專案製造申請，於2021年3月5日通過核准。

新冠病毒感染人體後，免疫系統會啟動自我保護機制、產生抗體，長庚大學新興病毒感染研究中心施信如主任表示：「中和抗體是好的抗體，會與新冠病毒結合來抑制其複製與感染，是施打疫苗後身體是否具有保護力的關鍵。」。而目前各類新冠疫苗施打後，是否能讓所有民眾產生中和抗體，且其保護力能維持多久，全球目前均莫衷一是，台塑生醫的「新冠病毒抗體酵素免疫檢驗試劑」，正是解決此疑慮的最佳選擇。

台塑生醫劉慧啟副總表示，一般施打疫苗後要檢測是否產生足夠的中和抗體，需在P3實驗室進行約3-5天的活體病毒檢測，耗時長、成本高，無法安排大規模篩檢，對加速開放國境管制與控管疫情蔓延，較無法起立竿見影之效。而由台灣病毒防疫專家施信如主任所研發的「新冠病毒抗體酵素免疫檢驗試劑」，是全球目前唯一能量化檢測中和抗體的技術，在一般環境下，利用生化實驗室普遍配置的酵素免疫檢驗儀(ELISA)，在1.5小時即可同時完成90人以上的測試，這項技術是真正的台灣之光。

台塑生醫是台灣最大的檢驗試劑生產廠，設置在宜蘭礁溪的醫療器材GMP廠，不僅擁有多達90張醫材產品許可證，產能亦已達每月300萬劑以上，並已累積近5千萬劑的各類試劑量產銷售實績。

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