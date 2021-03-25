全台面臨50多年最嚴重水荒，苗栗、台中自4/6起啟動「供5停2」分區供水。科技大廠需水孔急，「護國神山」台積電（2330）今（25）日正式赴勤美（1532）集團旗下璞真建設建案「勤美之森」建案工地取水，單日約可提供2萬噸的水資源，台積電表達將「盡量載、用力載」，就近供應中科15A廠；台中還有5家建築工地水質已通過檢測，也將陸續加入取水行列。

勤美集團發言人林靖誼表示，總銷百億的「勤美之森」基地面積4000坪，將開挖地下5層樓、地上27層樓，若依傳統工法需開挖要21口井，經大數據分析，開挖13口，常時使用，視水位狀況約抽水5到8口，全案約可節水868萬噸，約6個石岡壩水庫，可減少用電504萬噸、減碳2790噸，約7座大安森林公園。

台積電表示，目前有6家建商包含勤美集團、成中恆營造、富旺（6219）國際、惠宇建設、寶輝建設及大松建設等，近日都到工地地評估；其中已完成「勤美之森」工地水質、水量、交通動線評估，今日主動派水車取水，也是台積電首家取水的建築工地；另有5家建築工地水質都已經過檢測，將安排水車陸續取水。

台積電說明，公司秉持珍惜用水的信念積極評估，並即時投入資源安排取水、載水等相關作業，希望在符合標準的最大限度內，透過有效利用水資源，減少水庫用水以舒緩部分水情吃緊現象。

台積電進一步表示，公司持續監控水情，各廠區備有相關的因應計劃因應限水政策，部份廠區微幅提高水車載水量，主要目的是提高用水彈性，沒有影響生產營運。外傳，台積電已將斥資2億元、租下百輛水車載水。

勤美集團表示，「水」很珍貴，是公共的財產，對於近期因天侯不順所造成的水資源短缺，大家都看到政府、企業、民間都已在通力合作，一起共同渡過此難關。而台中市政府也是超前布局，努力整合各工地水資源，公開各種資訊，協助市民及企業對水資源的需求！

勤美集團、璞真建設，執行CSR企業社會責任多年，實踐循環經濟，重視環境安全，落實節能減碳，集團創辦人何明憲及董事長林廷芳希望能以這次的行動，拋磚引玉，結合各界的力量，一起為社會、為環境盡一份心力！

(工商 )