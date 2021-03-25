台灣經濟從去年下半年好到現在，後續景氣還能期待嗎？台灣經濟研究院25日公布3月景氣動向調查結果，經模型試算後，2月服務業測驗點連續三個月上揚，營建業測驗點亦結束先前連續三個月下滑態勢轉為上揚，唯獨2月製造業營業氣候測驗點轉為下滑，結束先前連續九個月上揚的態勢。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，2月製造業營業氣候測驗點下滑，顯示廠商看法略顯保守，是受到2月有春節因素，工作天數減少影響產出，但對於未來半年景氣，廠商看壞比率由1月的10.9%大減6.6個百分點至4.3%，權重較大的電子機械業、鋼鐵基本工業與化學工業等，看好未來半年景氣的比例接近一半以上，其餘產業亦多以景氣持平與好轉看待，「製造業廠商沒有改變看好未來半年景氣表現！」

25日公布的台經院2021年2月三大產業營業氣候測驗點，製造業為106.04點，較上月減少0.49點，服務業為99.52點，月增1.01點，營建業為110.31點，月增1.92點。

台經院指出，隨著全球多國開始施打COVID-19 疫苗、防疫措施逐步解封、各大央行續維持寬鬆貨幣政策，以及美國1.9兆美元財政紓困方案順利通過等因素帶動下，全球經濟動能回升，台灣肯定受惠於全球經濟復甦，出口需求可以期待持續增溫。

孫明德強調，目前經濟處於基期低、需求高，加上供給亂，整體市場存有供需失調的短期現象，像海運缺櫃、輪船卡船，這些沒有反映到廠商握到的未來訂單上，今年的經濟仍是持續看好。

除了出口，孫明德指出，台灣經濟今年的亮點在內需，上半年的低基期效果明顯，經過1月的部桃感染考驗，民眾消費信心穩定，零售業者看好2月當月景氣的比例接近三成，對於未來半年看法的部分，有超過一半比例的零售業、銀行業、電信服務業與運輸倉儲業看好未來半年景氣，其餘產業多以持平看待，目前的經濟情況仍在穩健發展。

(工商 )