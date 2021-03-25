景氣強復甦所引發的通膨預期以及公債殖利率攀升等因素也在2月下旬開始引發市場疑慮，使得生醫股也不免回檔整理，法人表示，由於生醫股具長線利多，定期定額逢低買反而可以提升長期績效。

安聯投信表示，隨著3到4月開始投入疫苗供應後，整體疫苗的供應和接種將加速；目前預估歐美有望於年中接種第一劑疫苗的人口過半。

展望後市，安聯投信表示，疫情在歐美疫苗供應問題緩解及預期新疫苗投入下，逐步獲得控制，不過短期仍需留意疫情是否有因新變種病毒而出現新的變數。拉長來看，新藥核准漸增，全球生技製藥每年約有高個位數的成長率，以往受惠新藥研發、FDA的政策鼓勵以及併購題材的加持疫苗，也有利於生技製藥類股後續評價空間。加上生技創新與併購案皆有利於市場，企業獲利前景仍穩健。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，近期MSCI醫療保健指數自低點反彈，由於美國甫通過的1.9兆美元刺激方案中，包含兩項與醫療產業相關的內容，一是政府挹注85億美元，將Medicaid藥廠給予的藥價回扣上限政策生效日延長一年，二是提高美國醫療保險給付給偏遠州立醫院，反映出政府對產業的友善態度。

江宜虔進一步說明，美國醫療藥品市場的穩定成長，也是帶動投資回暖的利基，根據統計，美國處方藥2021年度加權平均藥價上漲年增率為2.7％，其中藥價上漲的項目中，平均漲幅為5.3％，顯示美國藥品銷售量維持穩定，也較疫情時期逐漸恢復，預期在溫和通膨、鼓勵創新及新興市場對醫療用品的需求成長下，將有助於醫療類股後市表現，建議投資人聚焦生技股、醫材股及生命科學工具等次產業。

富蘭克林華全球醫療保健基金核心經理人劉翠玲表示，2021年2月，拜登1.9兆紓困法案交付眾議院全院表決，有望於3月獲得最終通過，加上疫苗接種進度順利使各國疫情緩和，總體經濟的復甦預期帶動股市再創新高。

劉翠玲進一步分析，儘管面臨系統性風險修正可能性，醫療保健產業基於其中長線剛性需求，對於併購、細胞與基因治療等議題仍為今年產業投資重點，而疫情過後對遞延的疾病、消費醫療需求回升，仍有機會帶動全球製藥與醫材趨勢持續上揚。

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