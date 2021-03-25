37歲女星劉香慈2016年和藥廠高層Vick結婚，育有大兒子Teddy和小兒子Enzo，回歸家庭的她時常會在IG曬出和孩子天倫之樂的畫面，然而卻有網友發現，她曬出一張和兒子在床上的合照，卻疑似因為小可愛太低胸走光，頓時掀起討論。

劉香慈日前在IG曬出和兒子的一系列合照，只見劉香慈坐在床上，兒子從後方抱住她的脖子，看起來十分溫馨可愛，而另一張能看到，劉香慈側躺在床上，兒子則調皮地躲在她身後，由於她穿著整套低胸粉色運動休閒裝，波濤洶湧的傲人上圍呼之欲出，姣好身材一點都不像是兩個孩子的媽。

劉香慈也在內文感嘆，「有點懷念你們在肚子的時候，如此親密的連結」，不少網友都留言直呼，「辛苦了」、「媽媽辛苦了」、「再生兩個小女兒，兩男兩女剛剛好」、「再生一個」、「超級正」，然而有眼尖網友發現，劉香慈的小可愛疑似太低胸造成胸前走光，成為意外焦點。

事實上，劉香慈去前才剛卸貨2寶，產後迅速瘦身，被網友讚根本不像生過二胎的媽媽，她也透露自己積極健身，每周2次瑜珈加2次重訓，過去她也曾說過兩個兒子都是她的前世情人，稱Teddy是「小情人」，Enzo則是「小老公」，和兒子的感情非常好。

(中時新聞網)