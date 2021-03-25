全台水情吃緊，有民進黨立委指出台北水價較為便宜，經濟部稱會就此分析，柯文哲昨秀數據狠打臉，今再度出面回擊，北市用水大戶每度費用漲了近3倍，也可以北水跟台水兩邊水價用一樣標準，只是「看他們受得了還是受不了。」

日前立委何欣純表示，以一般家庭用水度數來說，寸土寸金的台北市水費竟比其他縣市更便宜；立委鄭運鵬也指，北市居民收入較高，但卻付出便宜水價，是顛倒台灣貧富分配，對此，經濟部承諾將提出分析。

柯文哲表示，台北市水費沒有比他們便宜，主要是台北市水費採差別費率，一般家庭每月用水在20度以下的維持每度5元，超過後逐步往上調漲，最高級距是每月超過1000度的大用水戶，從原先的每度7.6元調漲到20元，每度漲了近3倍。

柯文哲指出，針對民生用水，是民生必需品，採最低價不需要漲價，可是用水大戶就要發展節水措施，給他一點壓力，所以採用差別費率，事實真相就是，台北市水費沒有比台水便宜。

針對民進黨立委在旱災時刻提出這個議題，是否有點政治意味，柯文哲感嘆，每天都有習慣了，柯怒嗆，不要政治口水，也可以北水跟台水兩邊水價都一樣標準，「看他們受得了還是受不了。」

(中時 )