長庚大學及長庚醫院今宣布，「新冠肺炎病毒有效中和抗體檢測試劑」取得食藥署EUA證書認證。（林周義攝）

中和抗體檢驗試劑比較。（林周義攝）

長庚大學及長庚醫院團隊25日表示，由團隊研發的「新冠病毒有效中和抗體檢測試劑」，長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系教授、新興病毒感染研究中心主任施信如（如圖）指出，台灣團隊這次研發的試劑，是將2種最能夠和中和抗體結合的抗原放入試劑，以「二變量廣義相加模型」分析抗體接合至棘蛋白與受體結合域蛋白，在一般的檢驗室就可執行，試劑保存時間可達一年。（張鎧乙攝）

長庚團隊研發去年起著手研發「新冠肺炎病毒有效中和抗體檢測試劑」，近期成功取得食藥署EUA證書認證。該試劑有別於傳統試劑，在一般實驗室就能完成，1.5個小時就能得知結果，可協助了解中和抗體效價存不存在、多久之內都可能具有免疫力，未來有望在邊境解封上發揮縮短檢疫時間的關鍵作用。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾透露，未來疫苗覆蓋率達6成，邊境就會鬆綁，屆時入境者將以PCR監測、抗體檢測作為縮短檢疫時間的標準，依據各國的疫情，搭配3天、5天、7天的檢疫天數。目前專家小組還在討論中，還沒有決定出方案。

長庚大學及長庚醫院今宣布，「新冠肺炎病毒有效中和抗體檢測試劑」取得食藥署EUA證書認證，可正式量產上市使用，將陸續申請東協各國及歐美國家的認證許可，未來有機會使用在邊境，作為鬆綁入境措施的依據。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如指出，傳統上偵測中和抗體要在第3級實驗室，將細胞培養完後，把病人的血清跟病毒混合，測試血清中是否有中和抗體可抑制病毒感染細胞，通常需要3到5天，且操作上有一定的危險性，不可能大量執行這樣的檢驗。

此次研發的試劑，是將2種最能夠和中和抗體結合的抗原放入，以「二變量廣義相加模型」分析抗體接合至棘蛋白與受體結合域蛋白，在一般的檢驗室就可執行，約1.5小時即能獲知結果，準確率達90％以上，且可保存1年。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，感染新冠病毒者一定有抗體產生，如今全世界很多研究數據顯示，染疫後還是可能感染變種病毒。若使用這個試劑，就能了解中和抗體效價存不存在、了解個案多久之內都可能具有免疫力。

邱政洵表示，現在民眾來台需要檢附3日內陰性報告，但無症狀感染或時陰時陽者有可能傳播病毒，未來若有群體免疫，以檢測推動邊境鬆綁，這樣的威脅就會減低。另外，該試劑若用在國際疫苗、國產疫苗的施打者身上，測試中和抗體的效價，也能於了解國產疫苗的效果是否與國際疫苗一致，有助生技產業的發展。

(中時 )