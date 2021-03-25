攸關逾千萬勞工權益的「勞工職業災害保險及保護法草案」，今行政院會拍板通過，未來4人以下微型公司納入強制加保範圍，雇主若未替勞工投保，將開罰2到10萬元。此外，投保薪資部分，新法將職災保險與勞保脫鉤，職災保險投保薪資上限，由現行4萬5800元提高到7萬2800元，增加對高薪族的保障，預估有165萬人受惠。

根據勞工職業災害保險是納在勞工保險，但勞保規定5人以上公司才要納保，使得4人以下公司的勞工並無法適用職災保險給付，往往勞工發生職災，才發現沒有投保勞保，勞工權益受到影響；新法將職災單獨立法，未來4人以下的微型公司也納入職業災害保險的適用範圍，預計將有33萬名勞工受惠。

該草案明定，雇主若未替勞工投保，將處罰2到10萬元；對於雇主若未替勞工投保，導致勞工遭遇職災申請給付，勞動部原本規畫可處10萬元到300萬元，並可連續罰，不過政院審查通過版本刪除此條文，改以行政罰向雇主催討。

此外，現行職災保險傷病給付是按勞工事故當月前6個月平均月投保薪資70％，經過1年尚未痊癒者，第2年減為平均月投保薪資的50％，與原領工資差異大，勞工家計困頓、耗費心力在跟雇主訴訟，身心俱疲，未來將調整成2年均為平均月薪投保薪資70％。

投保薪資部分，新法將職災保險與勞保脫鉤，職災保險投保薪資上限，由現行4萬5800元提高到7萬2800元，增加對高薪族的保障，從勞退數據來看，預估有165萬人受惠。

失能年金部分，新法刪除年資規定，改採依失能程度按月薪比例發放，共分為「完全失能」平均月投保薪資的70％、「嚴重失能」50％、「部分失能」20％等三大類。

(中時 )