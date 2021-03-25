台灣青年民主協會理事長何慰慈（右）指控校方拿課桌椅條體罰學生。（黃世麒攝）

時力立委王婉諭及人本基金會今日召開記者會表示，雲林縣淵明國中高達5成學生曾遭體罰，還有髮禁、限制女學生內衣顏色等不合理規定，教育部要求雲林縣教育處提交調查報告只有1頁，校方違法事證明確，教務單位應有更積極作為。

王婉諭指出，今年2月淵明國中遭民團爆料訂有髮禁、限制女學生內衣顏色及體罰等規範，而教務主任竟稱「體罰都是早年的事情」，完全否認校內存在這樣的問題。

王婉諭說，去年6月，行政院兒權小組的兒少委員，就曾向教育部和雲林縣政府投訴此案，當時雲林縣府竟回覆「校內規定完全合法」，教育部則4度發函，要求縣府督導學校改善違法狀況，卻遲遲沒有得到正面回覆。

王婉諭表示，此事在媒體上揭露後，教育部才在今年2月20日組成專案小組進行督導，並且要求縣府入校調查，提出報告。但報告僅1頁A4紙，內容更對校內情形輕描淡寫，雖然服儀規定已經確實修正，卻沒有說明到底校內體罰的確切情況為何。

人本基金會執行長馮喬蘭指出，根據雲林縣2020年國民中小學落實正向輔導管教與教學正常化情形問卷調查結果，淵明的體罰事實明確，有學生會因為不及格被罰交互蹲跳、做拱橋，甚至有學生表示老師差10分就打1下，體罰的工具包含棍棒、藤條、板子，顯然暴力對待在學校是很普遍的狀況。

王婉諭說，此案違法事證明確，行政機關不該層層相護，縣府應有積極作為，不該放任學生權益受損。

(中時 )