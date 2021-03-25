央行聯手財金部會密集打炒房，對於房市投機者是否造成警示作用？台灣經濟研究院25日表示，今年第二季房市恐將處於政策調整適應期，不過三大有利因素仍會繼續支持房市，包括：一、剛性需求的自住客買盤仍在，現在的自住買盤較去年同期偏高；二、市場尚有房貸利率處於歷史相對低檔，三、市場資金相當充沛，估計第三季房市將有機會逐步回穩。

台經院25日公布營建業2021年2月營業氣候測驗點為110.31點，較1月之108.39點上揚1.92點，結束先前連續三個月下滑的走勢。台灣經濟研究院研究員劉佩真分析，主要是在營造業隨著產業結構轉型升級與台商回台投資動能之提振下，把廠務工程需求相對集中，並積極調整工務以維繫整體業績，未來半年營造業景氣可以小幅成長視之。

不動產業部份，台經院調查顯示，2月適逢農曆春節，交易天數較少，以及房市仍在消化先前2020年12月以來各部會所祭出的打炒房政策。

劉佩真指出，2021年2月六都建物買賣移轉件數月增率仍延續1月以來的下滑態勢，月減率達35.4%，原因來自2020年12月份政府祭出打炒房政策及健全房市政策，加上內政部有實價登錄2.0，市場買方有所縮手，選擇暫時觀望，自住需求的民眾預期行情會下跌，相較下，賣方比較沒有鬆手的意思，因為已有土地和建材的高成本需要承受，「買賣雙方有認知差距，已影響到交易量」。

劉佩真認為，央行3月再祭出房貸成數進一步限縮，房地合一稅2.0也勢在必行，這會影響不動產業者研判未來半年的景氣走向，不過，央行信用管制有再度緊縮，主要是集中在法人及自然人第三房，房地合一稅2.0則是針對短期持有的預售屋商品，政府著重於投機、短買短賣，未來房市將處於政策調整期，要待第三季之後，市場閒置資金高達22.74兆元，會抵消政策動態性調整的影響，今年下半年會朝平穩的方向發展。

(工商 )