美國最高證券監管機構開始出手收緊對外國上市公司的治理，周三採取了新措施，如果外國公司不遵守美國審計標準，就會被踢出美國的證券交易所，主管機關並將要求外國公司披露所有政府隸屬關係。

時任美國總統的川普在去年12月簽署了《外國公司問責法》（The Holding Foreign Companies Accountable Act），這項規範旨在將連續三年不遵守美國審計標準的中國公司，從美國證券交易所剔除。

美國證券交易委員會（SEC）發布聲明表示，該規範亦要求企業向該監管機關證明它們非由外國政府實體所有或控制，且必須指明所有具中共官員身份的董事會成員。

周四在香港股市，亦在美國上市的中國企業遭到拋售。周二才在美國股市掛牌的百度重挫8.55%，稍早前一度崩跌逾10%，阿里巴巴目前跌逾4%，京東跌近5%，網易跌逾3%，表現遠不及恆生指數的小跌0.26%與恆生科技指數的跌逾2.22%。

美國SEC快速審批了公司應如何提交文件的規定，因為該部門必須在《外國公司問責法》完成立法後的90日內發布這些規範。目前SEC正在就判定不符規定之企業的流程展開公聽程序。

(時報資訊)