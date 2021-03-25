大陸鮮肉男星當道，不僅吸引了收視率，也因人氣旺引來不少流言蜚語。昨(24日)「鮮肉嫂子團」又有一人出頭，某位女網友先是爆出姚明明（現改藝名：姚柏南）在床邊的舌吻片，稍晚她又曬出自己下半身沒穿，疑露出屁股蛋，和某男在房內親熱的影片，網友推測該男疑是另一位男偶像肖宇梁。

25歲屈楚蕭在《如懿傳》中飾演張鈞甯的兒子「永琪」，先前被舊愛爆料性癖好，甚至指他會動手動腳，引來屈楚蕭方面否認。之後，22歲演過古裝劇《三生三世枕上書》的黃俊捷傳出和多金熟女約會，引來前女友「花兒超級乖」跳出，爆料奪她初夜，第一次恩愛完後還四處找血。

女網友暗示和姚明明交往前曾跟肖宇梁交往。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

這股鮮肉嫂子團的爆料風氣，昨又掀起一股熱議，一名微博名稱為「MMAQL」突然分享和參加《青春有你》出道的姚明明在床邊激吻影片，憤怒寫下：「當初你玩弄別人感情和身體的時候，想不到有朝一日會被錘吧。當練習生那麼多年才熬出頭準備大展拳腳，也就騙騙你那些單純善良的粉絲姑娘」，又說：「做人留一線，日後好相見，但是你沒有，別怪我不客氣」，要求姚明明向她道歉。

姚明明昨發聲明滅火床邊熱吻片。（圖／翻攝自姚柏南、搜狐娛樂微博）

肖宇梁至今暫無回應。（圖／翻攝自肖宇梁Rainco微博）

不久，姚明明透過公司認了和該女是在2016年交往過，自認表達方式和感情處理不好，鄭重向所有人道歉，外界以為事情就此落幕，「MMAQL」稍後又爆走，直說：「還有另一個錘，但是那是我真正愛過5年的人，不忍心錘他」，「全是因為你XYL！全都是你害的」，「如果，當時你沒那麼絕情，我也不會去找YMM」，接著曬出和一男在房內激情影片，女方疑似只穿一件寬鬆上衣，下半身沒穿，臀部若隱若現，網友查出「XYL」疑是以男團「ZERO-G」身分出道，現年26歲的肖宇梁，但肖宇梁至今沒回應。

對此，網友回應：「肖宇梁五年前長這樣，不是他」、「真是人在家中坐，鍋從天上來」、「有點恐怖，戀愛一直錄視頻」、「這家裡全方位裝監控嗎…好可怕…」、「談戀愛拍這種隱私好可怕，不管裡面是誰都可以報警的程度」。

(中時新聞網)