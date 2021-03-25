30歲峮峮（吳函峮）長相甜美、身材穠纖合度，是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，也是已故藝人小鬼（黃鴻升）生前的女友。她逐漸走出傷痛，重新振作回到工作軌道，近日PO一張工作側拍美照，遊走曝光的坐姿引起注目，連「呆萌女神」元元（吳婕安）都忍不住稱讚很辣。

照片中，峮峮綁著俏皮的沖天炮髮型，身穿中信兄弟周邊的大象灰帽T，搭配啦啦隊黃色迷你裙，正面坐下，並將雙腿屈膝擺放，裙擺僅蓋到大腿根部，雖然都有穿安全褲，還是能直接看到白皙半臀及一雙筆直美腿，可愛又有點性感的照片相當賞心悅目，星友李佳穎、啦啦隊同伴廖小安都留言直呼：「好可愛」，「呆萌女神」元元也誇讚：「這張不知道為什麼很辣。」還附上一個留口水的表情符號。粉絲的回應更激烈了，「好美的風景好美的腿」、「俏皮可愛峮」、「峮很會」，還有不少日本網友特別來朝聖，魅力超強大。

事實上，峮峮自從痛失小鬼，長達1個月都食不下嚥，體重直直掉；好不容易恢復食慾，卻暴肥到54kg，連啦啦隊制服都扣不上，經紀人有點頭痛地表示：「因為角度問題，看起來更胖，她一直忽胖忽瘦，就連粉絲都知道，她只要休賽就會變胖」。

峮峮成功瘦下來後，24日貼出最新工作照，穿著短版的繽紛花紋上衣，露出平坦的腹部，下身搭配貼身的牛仔長褲與球鞋，整個人看起來輕盈不少，有網友留言：「很少看你穿這樣」峮峮則親民回應：「去年夏天很常啊～冬天當然不會。」

(中時新聞網)