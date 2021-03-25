高雄1名男姓受刑人因個性陰柔、內向，刑期間屢遭同牢房獄友欺負，2018年5月甚至遭房長壓制雙手、玩弄下體和乳頭數分鐘，他因擔心告狀後遭挾怨報復，隱忍之下對方竟變本加厲，連手同房5人一同性霸凌；他2個月來數次遭摸下體，下體甚至被腳用力踩，監所人員事後觀察監視器才發現惡行，法院重判該房長7年徒刑，其餘人4年到6年等徒刑。

判決書指出，男子在2018年5月21日傍晚，在牢房內裸露上半身、僅穿內褲看書，而同房的顏姓房長看見後竟用左手控制住他的雙手，再用右手去摸他的下體；另外2名同房獄友見狀也加入欺負行列，幫忙顏男控制住他，他因此遭3人玩弄下體、乳頭長達1分多鐘。

男子因擔心顏男是房長，告狀的話會遭嚴厲報復，因此選擇隱忍，沒想到顏男等人得寸進尺、欺人太甚，接下來2個月時間，竟多次對他性霸凌，不時觸摸他的下體，甚至用腳踩下體，讓他痛苦不堪、相當受辱；他遭霸凌後表現異狀，監所人員觀察監視器才發現顏男惡行；不過顏男在法庭上堅稱只是在與他玩耍，沒有惡意。

但法院根據監錄畫面及相關事證，不採信顏男等人說詞，法官認為顏男是房長，負責協調舍房內受刑人生活秩序並代表該舍房受刑人與監所主管溝通，具有一定權力，最後此依利用權勢猥褻罪重判7年徒刑，其餘5人也被依強制罪和強制猥褻罪各判4年5月至6年6月不等刑期，而同牢房中有一位王姓受刑人因沒有加入欺負行列，被法官判無罪，全案可上訴。

(中時新聞網)