許多人愛吃蛤蜊，不過常常煮了半天都沒開，一名網友PO出一張照片表示，剝開才發現蛤蜊發黑，從照片中可見還不是普通程度的黑，黑色濃液甚至溢到桌上，裡面還有像蟲一樣的條狀物，驚人景象曝光讓眾多網友嚇傻，驚喊「快吐出來」，還有人以為是「芝麻湯圓」。

原PO在《Dcard》PO出發黑蛤蜊的照片，詢問「這樣正常嗎？」照片中，剝開的蛤蜊被滿滿的黑色液體覆蓋，已經完全看不到肉，濃液甚至溢到桌上，而且在黑色液體中還發現條狀的不明物體，照片曝光後讓眾人驚呆。

網友PO出發黑的蛤蜊，下方還有疑似寄生蟲的不明條狀物。(圖/截自Dcard)

網友紛紛回應「一看就知道不正常啊」、「我以為是芝麻湯圓破掉了」、「這應該早就已經死掉了吧」、「快吐出來」、「牠是千年蛤蜊精」、「我只知道這一定不是美食」、「下面那條白白的看起來好像蟲喔」、「那條是寄身蟲吧…完全爛掉了」、「噁爆，可以放個防雷圖嗎」、「懷疑蛤蜊被自己的沙悶死」、「那條黑黑的好像我家刺蝟的屎」、「右下那一條好像我家天竺鼠大便」。

還有網友酸「這是店家期間限定特製墨魚蛤蜊」、「跟烏骨雞一樣沒問題的」。有自稱是養蛤蜊的網友表示，這是裡面含土沒吐出來，可能是裝袋的時候死掉或被壓到，也可能還沒被撈起就死了，沒有吐到沙。通常一起煮的蛤蜊如果都開了，但只有一、兩顆沒開，就算硬剝開，那顆裡面通常都會有沙沒吐乾淨，或是壞掉不新鮮了，最好別吃。

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(中時新聞網)