你會好奇女明星或政界名人過去的模樣嗎？知名網紅蔡阿嘎近日釋出新影片，以《天啊！原來她們以前這麼正》為題，精選10位女明星、名人的今昔對比照，沒想到有好幾位和現在變化相當大，讓大家都難以置信，也有人一看就能知道是誰。
蔡阿嘎精選的不僅有女星，還有政界名人，其中最好猜出的是陳美鳳、楊繡惠、王彩樺、白冰冰，台灣最美歐巴桑陳美鳳從年輕時身材就辣到現在，楊繡惠的年輕照也被讚可愛，「在學校絕對是校花等級」。
而有一名穿著原住民服裝的女星，就讓大家猜不透，有人猜是高金素梅或秀蘭瑪雅，沒想到答案公布後竟然是林美秀，另外，還有一位曾得過金鐘獎的名人，一度被猜成是翁倩玉、蔡燦德，結果是台中市長盧秀燕。
有「國民阿嬤」封號的金鐘視后陳淑芳的年輕照，也被眾人大讚「真的漂亮」，苗可麗的舊照更有日星松田聖子的感覺，而一向給人圓潤形象的日本女星渡邊直美，V型臉蛋舊照一出，驚豔眾人。
最後，蔡阿嘎再加碼彩蛋題，放豪語猜中就給200萬，還提示能唱能跳能主持，只是目前因結婚生子，所以淡出了，不過正當大家都猜不出來時，蔡阿嘎公布答案，原來是大頭佛的媽媽，讓網友全都大笑，「結果大頭佛沒公開長相，是媽媽先公開了。」
(中時新聞網)
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