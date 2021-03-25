鴻海(2317)推動的電動車開放平台MIH聯盟將於今（25）日召開首次會員大會，鴻海股價23日觸及134.5元的近10年7個月高點後拉回修正，今早開低後一度續跌1.95％至125.5元，但隨後上攻翻紅1.17％至129.5元，截至午盤於平盤上下小幅震盪約1％。

鴻海去年10月中宣布推出電動車開放平台MIH，目標成為電動車界的安卓（Android）系統，縮短電動車的開發周期及成本，除了廣邀各界夥伴加入聯盟，並延攬業界資深戰將鄭顯聰主掌硬體部門兼平台規格定義，集團技術長魏國章則主導MIH軟體平台。

而今日下午登場的MIH聯盟首次會員大會，提供參與聯盟會員首次交流機會，由鴻華先進總經理李秉彥簡介MIH硬體、魏國章簡介MIH軟體，並針對汽車供應鏈生態、產業轉型升級、軟體與雲端整合等3大面向議題進行探討。

據會議議程安排，在「汽車供應鏈生態的影響洞見」議題方面，包括博世中國總裁陳玉東、AAM亞太區業務拓展總監Angela Gu、日本電產常務執行董事早(舟公)一彌、芯聯芯董事長何薇玲，將透過影片分享相關看法。

產業轉型升級部分，包括信昌集團研發長奚仲強、格上租車副總經理鄭榮富、宏佳騰執行長林東閔，將進行議題分享。軟體與雲端整合議題，台灣微軟總經理孫基康將以特別來賓出場，安謀（Arm）和輝達（Nvidia）等夥伴高階主管則將透過影片分享內容。

此外，會員大會亦將進行「電動汽車的未來與發展模式改變」小型論壇，規畫由聯發科智能多媒體事業部總經理曾寶慶、趨勢科技核心技術研發執行副總裁鄭奕立、微軟工業物聯網亞太區雲端暨人工智慧研發集團總經理葉怡君，與魏國章共同分享趨勢概況。

魏國章先前指出，參與MIH聯盟的夥伴數自成立以來以等比級數增加，目前已有全球1065家廠商參與，其中30％為全球廠商，近200家背景與網路有關。同時，MIH聯盟規畫7月起自鴻海正式獨立運作，初期以造車為主，未來則要提升使用者體驗。

(時報資訊)