指數編製公司ICE Data Indices旗下知名的創新科技主題指數-尖牙指數（NYSE FANG+ Index），在3月份更新指數編製原則，刪除須與FANG相關的規定，成份股篩選範圍原本只列示大分類產業（非必須消費、媒體與通訊及科技），進一步列示營收來源項目，經調整後，更明確定義指數特性為「高成長新創科技」。尖牙指數成分股未來不排除將依據新編制原則進行調整。

目前尖牙指數的10檔成分股為:APPLE、AMAZON、ALIBABA、BAIDU、FACEBOOK、ALPHABET、NETFLIX、NVIDIA、TESLA、TWITTER等。受到編制原則更改，尖牙指數未來可以不必要與FANG相關個股的規定。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，NYSE FANG+尖牙指數涵蓋的新創科技範圍與方舟投資趨勢一致，差異在尖牙指數成份股市值夠大，且皆是處於成長期公司，整體資產組合的波動度與一般科技產業波動水準差不多，而方舟ETF有不少中小型股，且除了成長期公司還持有萌芽期新創公司，享有爆發力同時也伴隨更高的波動度。舉例說明的用意是提醒投資人，在考慮新創科技主題商品時，除了報酬率表現，也要了解其特性與自己的風險承受度。

根據ICE發布的NYSE FANG+指數編製原則2.2版，最新的指數選股原則如下：依ICE產業分類、屬於科技/網路/媒體/非必須消費類股，有相當顯著營收來自於搜尋、社群網路、自動駕駛、智慧手機、行動支付、電子商務、線上遊戲、串流媒體、網路娛樂、加密貨幣與區塊鏈、大數據、人工智慧、機器學習、數位行銷、雲端服務及其他高成長新創科技。

成份股至少十檔以上，目前為十檔，權重平均分配，每一季底重新檢視成份股與調整權重均等的規定不變，市值及流動性的篩選基本門檻也維持原規定，包括：市值至少須50億美元以上，過去6個月日均成交值5,000萬美元以上。

根據統計，目前NYSE FANG+指數十檔成份股平均市值約在7,800億美元左右，屬於大型股與巨型股等級，其中，蘋果、亞馬遜、谷歌是市值上兆美元的全球上市企業領頭羊，若加上臉書、阿里巴巴、特斯拉、輝達，共有7檔成份股名列美股市值前20大企業。

若參考現今全球最具代表的新創科技ETF，根據方舟官網資料揭露，旗艦基金ARK Innovation ETF(ARKK)持股原則約為35檔至55檔，加權平均市值1,220億美元、中位數110億美元。大型股加巨型股占比約6成，中小型股占比約35%。

(時報資訊)