騰龍通運遊覽車16日在蘇花公路宜蘭東澳路段撞山壁釀成6死39傷重大車禍，運輸安全委員會25日公布事故調查期中安全通告，建議應全面檢視遊覽車及國道客運車的乘客座椅安裝及固定方式，同時優先檢視下列此前3項重大事故同型車輛。

運安會說明，近期發生多起大客車事故，乘客座椅有脫離車身地板情形，造成多名人員傷亡。現行車輛安全檢測基準，僅測試乘客座椅本身結構強度及單一椅背可否吸收緩衝車輛碰撞能量，有關實際座椅與車身固定方式，則無明確規範。另大客車乘客座椅改裝後，亦缺乏標準檢查程序及規定。

運安會建議，為預防前述類似座椅脫離事故的系統性問題再發生，請交通部及所屬機關(構)立即全面檢視遊覽車及國道客運車乘客座椅安裝及固定方式。同時優先檢視下列事故同型車輛，以確保行車中乘客之安全：包括民國107年9月17日台62線快速道路大埔交流道遊覽車撞路邊護欄事故；民國109年6月28日台北市陽明山湖山路遊覽車追撞事故；以及民國110年3月16日台9線北上114.7公里處遊覽車撞上山壁事故。

(旺報 )