國民黨立委陳玉珍在立院主導成立「疫苗採購調閱專案小組」，遭綠營影射恐洩漏機密。對此，陳玉珍今表示，民進黨如果認為中國大陸只能靠她給合約書才能打壓台灣，這不只是抹紅，更是嚴重低估對手，成為最大國安危機；她更說，民進黨一天到晚監督中國大陸，對內則不斷分化自己人，「我嚴重懷疑你才是中共同路人」。

擔任立法院衛環委員會召委的陳玉珍，上週在委員會突襲提案，表決通過「疫苗採購調閱小組」，事後引發綠營杯葛，一度挾人數優勢將上周表決結果從立法院的議事錄刪除，因而在昨天的衛環委員會引發衝突。由於表決是既定事實，因此，最後民進黨仍被迫接受，通過成立調閱小組。

然而，調閱小組確定成立後，綠營方面開始發動輿論戰，將小組的成立與中國大陸畫上連結，暗示衛福部一旦將疫苗採購合約、過程提供給調閱小組，將被國民黨洩漏給中國大陸，引來打壓。

對此，陳玉珍今親上電台專訪強力回擊說，民進黨確實一直在影射她會把資料拿給中國大陸，這不僅是抹紅，更嚴重的是，「民進黨的意思是，如果我沒拿到合約書，中國大陸就沒辦法打壓台灣嗎？」

陳玉珍強調，很難想像民進黨會認為，中國大陸一定要靠她給合約書，才能知道台灣疫苗採購是買100元還是10元，也才有辦法打壓台灣；有這種想法，根本就是輕忽中國大陸、低估對手，「如果蔡政府主管兩岸關係的人也這樣想，這就是中華民國最大的國安危機。」

她說，中國打壓台灣已經幾十年，不是今天才開始打壓；而國民黨成立調閱小組監督政府也是基於職責，「當初民進黨在野不也監督國民黨？」結果現在政府對外採購疫苗不順，卻反過來甩鍋國民黨，抹紅調閱小組，把問題推給中國大陸，根本是「不會生牽拖厝邊」，「思考怎麼會這麼淺薄呢？我寧願相信只是為了抹紅我，這樣我還會對國家官員有一點信心。」

「不管民進黨怎麼看我，我覺得一點都不重要，因為只要是對外，我們就是中華民國，我們就是one country(同一國)」，陳玉珍說，但現在的民進黨，顯然沒把國民黨當成同一國的自己人，其實這種人，才真的是破壞團結、分化的元凶，「我嚴重懷疑你才是中共同路人，一個國家如果不團結，才是危險」。

主持人追問「民進黨都說國民黨不敢跟中國大陸嗆聲？」陳玉珍說，中國大陸做不好當然要講，但重點是，中華民國才是我們的國家，監督中華民國、讓中華民國做好才重要，「中國大陸做不好、美國做不好，還是西班牙、非洲做不好，我管別人那麼多喔，我們自己強大才是最重要的。

陳玉珍向民進黨喊話說，「難道要像三立電視台，天天監督中國大陸，到底自己的國家是哪一個啊？」她說，每天去監督別的國家，真的是莫名其妙，而她身為中華民國的國會議員，當然要監督中華民國的政府，「我管其他人幹嘛，關我什麼事。」

(中時 )