由於杜蘭特與厄文都因養傷沒有隨隊征戰客場，「大鬍子」哈登也因頸椎痠痛宣告缺陣，面對三巨頭全都缺席窘境，籃網25日作客遭遇西區龍頭爵士，最後自然難逃88比118慘遭爵士痛宰命運，也讓場邊觀戰的哈登，只能露出相當無奈表情。

比賽一開始，爵士就靠康利獨拿10分帶領，打出一波16比4開局，接下來爵士換成米契爾、波達諾維奇兩人開火，打完上半場，爵士取得63比38遙遙領先，來到第3節，雙方差距更快接近40分，籃網幾乎毫無招架之力就宣告投降了。

米契爾攻下全場最高27分，外加7助攻、6籃板，康利與波達諾維奇各有18分，尼恩替補攻下15分，戈貝爾8分、11籃板及3火鍋，爵士輕鬆拿下3連勝，目前以32勝11敗位居西區龍頭，也是聯盟戰績最佳球隊，繼續跌破眾人眼鏡。

籃網以剛簽10天短約的新秀前鋒阿利茲強生23分、15籃板表現最佳，也讓籃網可以認真思考是否把他長期留下，盧瓦烏貢獻14分，派瑞12分，布魯斯布朗與奇歐薩各有10分。籃網中止2連勝，目前30勝15敗，落後東區龍頭七六人1.5場勝差。

(中時 )